Иран передал россии новые беспилотники для атак по критической инфраструктуре Украины

Иран передал *россии как минимум 18 тяжелых беспилотников Mohajer-6, которые нужны многократных бомбардировок и могут быть использованы для совершения атак по критической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает издание Nowiny Polskie.

Известно, что армия рф для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры пользуется преимущественно российскими крылатыми ракетами и беспилотниками иранского происхождения. Таким образом кремль устраивает энергетический террор, ведь зимой, когда на украинских улицах царит холод, миллионы людей остаются без электричества, тепла и воды, что является очевидным преступлением против человечности.

Украина и ее партнеры находятся в поиске решений проблемы и укрепления позиций ПВО, а на фоне этого Иран поставляет контрабандой беспилотники для российского террора. По информации журналистов, москва получила от Тегерана как минимум 18 тяжелых беспилотников Mohajer-6, которые в отличие от более известных Shahed, нужны для многократных бомбардировок.

Mohajer-6 является многоцелевым ударным БПЛА, предназначенным для разведки, наблюдения и огневого поражения. О стоимость этого вооружения точно неизвестно, но, если учитывать его класс и характеристики, то речь может идти о суммах от 1,5 до 4 миллионов долларов.

Россия обзавелась иранскими беспилотниками еще летом 2022 года, и уже с осени начала их применять: сперва на фронте, а после для ударов по гражданской инфраструктуре Украины. В последнее время кремль комбинирует запуски ракет и дронов, чтобы вычислять позиции и истощать украинское ПВО. Дополнительно москва и Тегеран планируют построить новый завод для производства как минимум 6 тысяч беспилотников ежегодно, что указывает на возрастающую угрозу как для Украины, так и всего остального цивилизованного мира.

С недавнего времени в распоряжение украинской армии поступили или скоро поступят немецкий комплекс ближнего радиуса действия IRIS-T SLM, комплекс ближнего радиуса NASAMS 2 из США, немецкие «Gepard», американские Stinger и другие аналоги. Благодаря передаче этих систем ПВО Украина сможет повлиять на ход войны и эффективно защитить мирное население.

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