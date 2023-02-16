Закончилась встреча Коэна и Зеленского: первые подробности

Министр иностранных дел Эли Коэн, посетивший Киев, впервые с начала полномасштабной войны встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил солидарность с украинским народом.

Об этом сообщает Walla.

Встреча состоялась сегодня, 16 февраля, в Киеве. Коэн сообщил Зеленскому, что Израиль «выражает солидарность с Украиной».

Также известно, что украинский лидер сказал главе МИД Израиля, что Иран «является общим врагом Украины и Израиля». На встречах, которые провел сегодня Коэн, было решено, что Израиль увеличит гуманитарную помощь Украине.

Зеленский попросил помощи в реабилитации, а также в строительстве школ. Еще одна просьба Украины — предоставление дополнительных рабочих виз для украинцев в Израиле, а также увеличение количества госпитализированных в Израиле украинских военных.

В сфере безопасности Украина просила не наступательную военную помощь, а помощь оборонительную. Было согласовано, что Израиль предоставит систему предупреждения о ракетном нападении в ближайшие месяцы.

Напомним, что сегодня Коэн посетил Украину. Во время его беседы с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой из-за угрозы ракетного удара активировали сирену, но это не остановило встречу министров.

Коэн сказал, что разговор получился хорошим. Он сказал украинскому коллеге о том, что Иерусалим будет и дальше поддерживать Киев, как и поддержит мирный план Зеленского в ООН. Также они поговорили об углубленном сотрудничестве, в том числе о борьбе с иранским терроризмом.

Эта встреча состоялась после того, как Коэн посетил Бучу (Киевская область), которая пережила ужасы во время оккупации армии *россии. Глава МИД Израиля сказал, что «невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасных историй, которые я здесь услышал и испытал…».

Он добавил, что Иерусалим осуждает любое преднамеренное причинение вреда невиновным. Также Коэн посетил мемориальный комплекс Бабин Яр, где почтил память евреев, убитых во время Холокоста.

Чуть позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с Коэном не только гуманитарную поддержку, но и ряд других вещей, способных помочь Украине. По его словам, Иерусалиму «очень известен наш список военных потребностей», а также он сказал, что Киев ждет «принятия соответствующих решений», что прежде всего касается защиты «украинского неба».

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