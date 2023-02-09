Иран усовершенствовал дроны-камикадзе – СМИ

Эксперты рассказали, как это может повлиять на войну.

Иран усовершенствовал дроны-камикадзе, которые страна поставляет россии, так, чтобы они наносили максимальный ущерб объектам инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад британских аналитиков Conflict Armament Research (CAR).

В CAR исследовали неразорвавшуюся боеголовку иранского беспилотника «Шахед-131», найденную в районе Одессы в октябре прошлого года. Аналитики полагают, что производитель «поспешно модифицировал» боевую часть дрона: в неё добавили мелкие металлические осколки, которые при взрыве разлетаются на большое расстояние.

Кроме того, боеголовку «Шахеда» оснастили 18 небольшими дополнительными зарядами, которые способны усиливать взрыв и пробивать броню.

Журналисты, добавление этих элементов существенно увеличивает способность боеголовки поражать электростанции, линии электропередачи и трансформаторы, а также значительно усложняет ремонт после удара.

Ранее «Курсор» писал, что посол Израиля назвал то, что «очень беспокоит» Иерусалим в войне Украины против россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!