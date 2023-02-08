Посол Израиля назвал то, что «очень беспокоит» Иерусалим в войне Украины против россии

Чрезвычайный и уполномоченный посол Израиля в Украине Михаил Бродский прокомментировал тему сотрудничества Ирана и *россии в контексте войны в Украине.

Об этом он сообщил в интервью Василию Голованову.

Журналист в беседе упомянул, что в современную «ось зла» вместе с россией входит Беларусь и Северная Корея, и спросил, кто ещё является её членом. По словам дипломата, на «первом месте» в этом списке находится Иран.

Он упомянул, что Тегеран снабжает дронами россию и террористов, в том числе Хизбаллу, поддерживает террор против западных израильских граждан и объектов «во всем мире». Бродский утверждает, что иранский режим является дестабилизирующим фактором во всем мире в данный момент, в том числе на Ближнем Востоке.

«Это касается не только Израиля, но и многих арабских стран, для которых Иран – главная угроза, так же как для Украины, так же как для Израиля. В этом смысле мы одинаково смотрим на ситуацию вокруг Ирана и у нас есть сотрудничество по этому вопросу», – сказал Бродский.

Собеседник спросил, каким дипломат видит дальнейшее развитие сотрудничества москвы и Тегерана, что, среди всего прочего, касается новой линейки производства дронов и передачи ракет для армии рф.

«Сложно оценить вероятность по поводу ракет, но всё, что касается дронов, нас очень беспокоит. Потому что мы понимаем, что сегодня эти дроны очень активно используются против Украины, завтра они могут использоваться против Израиля», – ответил он и добавил, что уже были попытки использовать иранские беспилотники против Израиля, но «не так массово, как это делается в отношении Украины».

По словам Бродского, Иерусалим учится на украинском опыте. Он отметил, что уже сейчас ВСУ научились неплохо противостоять иранским дронам-камикадзе.

«Мы будем перенимать ваш опыт в этом вопросе и будем сотрудничать по этому вопросу, потому что нас очень беспокоит, что происходит между россией и Ираном», – отметил он.

Ранее посол Израиля рассказал, какая позиция Иерусалима по поводу войны в Украине.

Также он отметил, подходит ли Украине «Железный купол».

Помимо этого «Курсор» сообщал, что украинские военнослужащие прибыли в Израиль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!