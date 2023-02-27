ISW: путин разрешил минобороны восстановить контроль над российскими силами в Украине

Президент россии владимир путин дал министерству обороны рф дополнительные полномочия для контроля над всеми российскими военными силами в Украине. Это произошло после того, как большая часть из 300 тысяч мобилизованных резервистов была отправлена на Украину.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.

«Очевидные усилия путина подготовить российский народ к длительной и мучительной войне свидетельствуют о том, что он осознал, что только минобороны рф может реально удерживать большие механизированные силы, необходимые ему для достижения его амбиций в Украине», — утверждают эксперты.

ISW аналитики выделили ряд событий, которые свидетельствуют о том, что путин стремится объединить все российские силы под руководством минобороны рф:

Герасимов был назначен командующим российскими войсками в Украине, а суровикин стал ему подчиненным;

Минобороны рф начало активную интеграцию «днр» и «лнр» 1-го и 2-го армейских корпусов в российские вооруженные силы, удаляя марионеточных командиров, что вызывает негативную реакцию у ультранационалистической общественности;

Минобороны рф также ограничивает чвк «вагнер» в получении боеприпасов и блокирует вербовку заключенных «вагнером», предпочитая собственные мероприятия по набору заключенных;

Герасимов освободил «вагнер» от ответственности за Бахмут, начал вводить подкрепления российских регулярных войск в этот район и приказал официальным российским каналам использовать эвфемизмы для «вагнера», не используя название компании;

Минобороны россии рассматривает идеи по ограничению деятельности блогеров на фронте и вводит новые правила оперативной безопасности и дисциплины. Эти противоречивые меры являются частью поспешных попыток министерства урегулировать последствия отказа путина от принудительной мобилизации в мае 2022 года.

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