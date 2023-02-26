Война в Украине: путин выдвинул новые обвинения НАТО

Глава рф путин* сегодня в воскресенье озвучил очередные пропагандистские тезисы и ложные сведения, заявив, что западные поставки оружия Киеву делают НАТО соучастником войны в Украине.

В интервью телеканалу «россия-1» в воскресенье путин сказал, что тот факт, что Организация Североатлантического договора (НАТО) не получает оплаты за поставляемое ею вооружение, делает эту организацию, хотя и косвенно, причастной к войне и «соучастником преступлений Киева».

Путин сказал, что «это не просто военно-техническое сотрудничество». «Они не получают за это денег», — подчеркнул он.

Путин также заявил, что Соединенные Штаты используют свои сателлиты, чтобы помочь Украине против россии.

«Даже спутники включены в эту совместную борьбу», — сказал путин телеканалу «Россия-1», добавив, что партнеры США должны осознавать, что «все, что делают Штаты, соответствует только их корыстным интересам». «Зачастую это даже не соответствует интересам их так называемых союзников», — сказал он.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.