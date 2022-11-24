Ицхак Герцог обсудил с Зеленским перспективы поддержки украинской энергетики

В четверг, 24 ноября, президент Израиля Ицхак Герцог провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил украинский лидер на своем странице в Telegram.

Беседу открыл Владимир Зеленский, он выразил свою поддержку и солидарность с народом Израиля в связи с терактами, которые произошли вчера, 23 ноября, в Иерусалиме. Также он подчеркнул глубокую связь между нашими странами, появившейся не только между лидерами, но и гражданами, среди которых немало евреев, репатриировавшихся из Украины.

Ицхак Герцог поблагодарил Зеленского за поддержку и пожелал народу Украины скорейшего мира, отметив, что Израиль предпринимает разные меры, чтобы облегчить его страдания.

Владимир Зеленский выразил надежду, что между Украиной и Израилем после формирования нового правительства останутся тесные дружеские отношения. Он рассказал о потребностях поддержки украинской энергетики, также пригласил Израиль присоединиться к инициативе #GrainfromUkraine.

В рамках данной программы Украина направляет часть отправляемой на экспорт собранной пшеницы на закупку для тех африканских стран, где существуют проблемы голода. При этом часть экспортного зерна может быть выкуплена странами-участницами проекта.

«Курсор»писал ранее, что российская федерация* продолжает свой ракетный террор на территории Украины, целясь в обьекты критической инфраструктуры. Вчера, 24 ноября, оккупанты снова нанесли удары, повредив энергосистему страны. В результате многие регионы остались без света.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!