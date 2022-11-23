Украина без света и воды, есть погибшие: россия совершила новый массированный ракетный обстрел

Проблемы с электроэнергией возникли не только в Украине.

23 ноября, в среду, армия *рф совершила массированный ракетный обстрел, унесший жизни нескольких людей и повредивший объекты инфраструктуры.

Российские оккупанты обстреляли многие города. В частности, ракеты рф попали в один из инфраструктурных объектов, вследствие чего во многих районах пропали электроэнергия и вода.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы сделать запасы воды. Вследствие ракетных ударов пострадали 9 человек, 8 были госпитализированы, ещё 3 человека погибли. Временно прекратило работу киевское метро.

Также взрывы звучали в Виннице, Киеве, Львовской области, Кременчуге и около Днепра. В Винницкой области нанесены удары по объектам критической инфраструктуры;

Средства ПВО сработали в Киевской, Николаевской, Полтавской областях и Кривом Роге. Без электроэнергии остались Киев, Запорожье, Львов, Харьков, Кривой Рог, Сумы, Ровно, Полтава, Винница, Одесса, Тернополь, Черновцы, Черниговская область и почти вся Молдова.

Помимо этого массовые отключения электроэнергии начались в Молдове.

«Сегодня имеем повторение ситуации от 15 ноября. На фоне бомбардировки россией украинской энергосистемы в прошлый час имеем масштабные отключения электроэнергии по всей стране», ‒ написал премьер-министр страны Андрей Спину в Facebook.

По словам президента Молдовы Майи Санду, «россия оставила Молдову в бездне».

«Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания оставлять другие народы в бедности и унижении», ‒ заявила она.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!