Из российского плена освобождены еще 45 украинских воинов

К своим семьям вернулись солдаты и сержанты, защищавшие в боях украинское государство.

В пятницу, 11 ноября, состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого были освобождены 45 воинов Вооруженных сил Украины.

Об это в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его его словам, «среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство».

Также, отметил Ермак, удалось вернуть два тела погибших защитников.

«Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными», – подчеркнул он.

По словам руководителя Офиса президенты Украины, «дни переживаний и бессонные ночи уже позади».

«Все будет хорошо. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными», — написал Ермак.

Как сообщал Курсор, предыдущий обмен военнопленными между Украиной и россией* состоялся 3 ноября. Тогда удалось освободить 107 украинских воинов, среди них – 74 бойца, защищавших «Азовсталь».

Также Курсор писал о том, что 11 октября Украина и россия провели очередной обмен пленными. В частности, из россии удалось вернуть командиров полка «Азов», сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что среди новых освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ.

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