Состоялся новый обмен военнопленными между Украиной и россией

«Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами».

Украина и *россия провели очередной обмен пленными, в рамках которого удалось освободить 107 украинских воинов. Среди них – 74 бойца, защищавших «Азовсталь».

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Освобожденным окажут квалифицированную медицинскую помощь, реабилитацию, психологическую и социальную поддержку. По словам Ермака, некоторые являются добровольцами, которые летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город.

«Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами. Также ранен боец в результате взрыва в Еленовской колонии. Многие из наших ребят получили ранения еще в марте. Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за качественную работу», – сказано в сообщении.

Также «Курсор» сообщал, что Вооруженные силы Украины поблагодарили Израиль за поддержку.

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