Из-за некомплекта рф отправляет в пехоту моряков и военных ракетных войск

Российские оккупанты предлагают своим ракетчикам отправится в пехотные войска, чтобы воевать против Украины, но желающих почти нет.

В украинской разведке рассказали, что российская федерация* испытывает трудности с количеством личного состава, поскольку все больше солдат отказываются идти на фронт. И чтобы доукомплектовать подразделения, рф переводит в пехоту моряков и ракетчиков.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Telegram.

Россия ищут добровольцев, чтобы отправить их на войну в Украину, но желающих воевать очень мало. По состоянию на 22 августа, согласились пойти на фронт лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого состава.

В украинской разведке отмечают, что командиры соединений и частей морской пехоты русской армии жалуются, что использование их военных приводит к потере ими возможностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций. Там отметили, что в результате морпехов в качестве мотострелковых подразделений, они несут значительные потери в личном составе.

Доукомплектовывать подразделения рф приходится за счет экипажей кораблей флотов, которых перед отправкой на войну, подготавливают лишь 2 недели.

«Курсор» писал ранее, что руководству российской федерации не удалось реализовать план и собрать многомиллионную армию для войны в Украине, потому что военнослужащие не хотят идти на фронт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!