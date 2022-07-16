Пропаганда не работает: россияне массово отказываются ехать воевать в Украину

В российской федерации* не могут реализовать планы по мобилизации, потому что россияне массово отказываются ехать на войну в Украину.

Руководству российской федерации не удалось реализовать план и собрать многомиллионную армию для войны в Украине, потому что военнослужащие не хотят идти на фронт.

Об этом сообщается в сюжете проекта FreeДом.

Журналисты подчеркнули, что желающих погибнуть за «вождя» в россии все меньше, поскольку до оккупантов доходит информация об огромных потерях в рядах своей армии. Из 65 тысяч в россии удалось призвать на службу около 10-15 тысяч военнослужащих.

Из-за низкого количества желающих идти воевать в ход пустили призывы пропагандистов российского телевидения вступать в ряды армии. И самым активным был Дмитрий Кисилев. Но реклама не принесла ожидаемого результата.

По оценкам правозащитной организации «Свободная Бурятия», более 500 военных отказались ехать на войну, а тем, кого пытались затолкнуть в автобус практически насильно, удалось сбежать на ходу.

Отмечается, что из-за экономических санкций, наложенных на рф, в стране начали закрываться заводы, поэтому сотрудникам предлагают идти воевать, чтобы заработать на жизнь. А тех, кто не хочет, грозят вешать на «доску позора».

«Курсор» писал ранее, что российские захватчики не получают полноценного обеспечения продовольствием, у многих из нет запасной одежды. Из-за этого растет среди личного состава растет недовольство и многие воины пишут рапорты на увольнение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!