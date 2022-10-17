Из-за обстрелов на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью

Россияне совершили обстрел дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.

Сегодня, 17 октября, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает компания «Энергоатом».

В результате обстрелов на захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя линия связи с энергосетью — ЗАЭС – Днепровская 750 кВ. В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и состоялся запуск дизель-генераторов.

В компании отметили, что российские захватчики изменили тактику и пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.

Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на нагрузку ПАЭС.

Представители компании снова обратились к международному сообществу и отметили, что ситуация на Запорожской АЭС остается критической и нужно принимать соответствующие меры для скорейшей демилитаризации объекта критической инфраструктуры. АЭС нужно вернуть под контроль Украины, чтобы вернуть безопасность всего мира.

«Курсор» писал ранее, что с недавнего времени часть захваченной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) контролирует бандформирование главы чечни рамзана кадырова* – специальный отряд быстрого реагирования «ахмат».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!