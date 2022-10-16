Часть Запорожской АЭС отдали под контроль формирования кадырова – ЦНС

С недавнего времени часть захваченной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) контролирует бандформирование главы чечни рамзана кадырова* – специальный отряд быстрого реагирования «ахмат».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами специальных операций ВСУ.

«Оккупанты постоянно усиливают охрану на территории станции, возросло количество постов, что свидетельствует о том, что чувствуют они себя неуверенно. Известно, что с недавних пор часть станции контролирует бандформирование Кадырова – СОБР «Ахмат», который разместил свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2″, — говорится в сообщении.

В ЦНС также сообщают, что россия пытается как можно быстрее подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

«Оккупанты поспешно проводят мероприятия по переводу системы хранения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС на российские стандарты, а также приспосабливают все ядерные реакторы ЗАЭС к использованию российских топливных сборок. Сейчас четыре из шести ядерных реакторов ЗАЭС работают с использованием топливных сборок американской компании «Westinghouse Electric Company», что проводилось в рамках независимости Украины от российского сырья для наших АЭС», — уточнили в ЦНС.

Как сообщал Курсор, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС нуждается в немедленной защите после того, как в результате обстрелов было прекращено ее внешнее питание.

«Запорожскую атомную электростанцию ​​следует защитить. Я в ближайшее время уеду в российскую федерацию*, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг АЭС. Это абсолютный и срочный императив», – подчеркнул Гросси.

До этого Курсор информировал о том, что в ночь на 8 октября российские военные в очередной раз открыли огонь по ЗАЭС. В результате обстрелов отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС — Днепровская. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Представители «Энергоатома» сообщили, что запасов дизельного топлива для их работы хватит на 10 дней.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!