Израиль отправил еще один самолет с медикаментами в Украину

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил о новой отправке самолета с гуманитарной помощью в Украину.

Михаэль Бродский опубликовал пост в свой телеграм-канал о том, что еще один самолёт с гуманитарной помощью уже в пути из Израиля в Закарпатье.

«В ближайшие дни продовольствие и медикаменты будут доставлены также в несколько городов на востоке Украины».

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт назвал главную проблему Украины и Запада, которая мешает Киеву победить рф.

Еще напомним, что эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы путин согласился на конструктивные переговоры с Украиной.

Также Курсор писал, что воины ССО Украины в упор расстреляли российскую БМП из гранатомета.

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