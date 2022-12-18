Израиль поставит Украине передовое оружие – СМИ

На фоне того, что Израиль не может передать Украине системы «Железный купол», США предложили Иерусалиму альтернативу.

Об этом сообщает Haaretz.

По мнению Вашингтна, Израиль может поставить Украине зенитно-ракетные комплексы «Барак» и «Спайдер». «Барак», также известный как ЗРК корабельного базирования, использует израильский флот для охраны газовых месторождений в Средиземном море.

Летом 2021 года с помощью «Барака» успешно сбили беспилотники, которые запустила «Хизбалла». Несколько месяцев назад Иерусалим передал ОАЭ зенитно-ракетные комплексы «Барак» и «Спайдер», потому что их атаковали беспилотниками поддерживаемые Ираном йеменские повстанцев – хуситы.

Недавно в США журналисты сообщили, что администрация президента приблизилась к решению о поставке Украине зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Израилю они памятны по войне в Персидском заливе 1991 года. Они принесли определенную пользу и были знаком символической поддержки Вашингтона.

Общая черта всех этих средств ПВО ‒ не только высокая эффективность, но и время, которое нужно для их освоения боевыми расчетами. Утверждается, что много времени уйдет на подготовку.

Однако у ВСУ есть время для учебы на фоне того, что в скором времени война в Украине не закончится. Также весь мир в этом году убедился, что украинские военные впечатляющим образом осваивают новые для себя виды оружия.

«Курсор» сообщал, что, по мнению российского террориста *игоря стрелкова-гиркина, армия рф никогда не сумеет разгромить ВСУ и захватить территорию Украины. Также он негативно высказался в адрес путина из-за того, что президент россии не взял на себя ответственность за войну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!