Израиль поставит Украине передовое оружие – СМИ

18:50, Сегодня
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Фото: Офис президента Украины

Недавно эти оружейные системы эффективно использовали против «Хизбаллы».

На фоне того, что Израиль не может передать Украине системы «Железный купол», США предложили Иерусалиму альтернативу.

Об этом сообщает Haaretz.

По мнению Вашингтна, Израиль может поставить Украине зенитно-ракетные комплексы «Барак» и «Спайдер». «Барак», также известный как ЗРК корабельного базирования, использует израильский флот для охраны газовых месторождений в Средиземном море.

Летом 2021 года с помощью «Барака» успешно сбили беспилотники, которые запустила «Хизбалла». Несколько месяцев назад Иерусалим передал ОАЭ зенитно-ракетные комплексы «Барак» и «Спайдер», потому что их атаковали беспилотниками поддерживаемые Ираном йеменские повстанцев – хуситы.

Недавно в США журналисты сообщили, что администрация президента приблизилась к решению о поставке Украине зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Израилю они памятны по войне в Персидском заливе 1991 года. Они принесли определенную пользу и были знаком символической поддержки Вашингтона.

Общая черта всех этих средств ПВО ‒ не только высокая эффективность, но и время, которое нужно для их освоения боевыми расчетами. Утверждается, что много времени уйдет на подготовку.

Однако у ВСУ есть время для учебы на фоне того, что в скором времени война в Украине не закончится. Также весь мир в этом году убедился, что украинские военные впечатляющим образом осваивают новые для себя виды оружия.

«Курсор» сообщал, что, по мнению российского террориста *игоря стрелкова-гиркина, армия рф никогда не сумеет разгромить ВСУ и захватить территорию Украины. Также он негативно высказался в адрес путина из-за того, что президент россии не взял на себя ответственность за войну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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