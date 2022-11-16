Зеленский рассказал, что ему пообещал Нетаниягу

По словам украинского лидера, у него «вернулся контакт с Нетаниягу».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою беседу с назначенным премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, которая состоялась неделю назад.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

Известно, что Зеленский и Нетаниягу поговорили после победы последнего на выборах. Партия «Ликуд» опубликовала заявление, где было сказано, что «назначенный премьер-министр Нетаниягу поблагодарил его за благословения и повторил свои слова во время избирательной кампании, что после вступления в должность он серьезно рассмотрит украинский вопрос».

Сегодня, 16 ноября, президент Украины в беседе с журналистами заявил, что глава Ликуда пообещал ему «рассмотреть» помощь Украине в виде систем ПВО, чтобы она могла защищаться от *россии.

«У нас вернулся контакт с Нетаниягу. У нас был нормальный разговор предметный, потому что список «предметности» предоставляла наша сторона. Мы передали все нюансы, связанные с ПВО. Это приоритет №1. Он заверил меня, что разберется как можно скорее с этим вопросом, подумает, где он может помочь, и вернется с ответом. И даже в том, что у них особые отношения с рф, нас не интересует от Израиля оружие, которым мы можем атаковать врагов. Нас интересуют системы защиты», – добавил он.

Украина уже много месяцев просит Израиль о помощи в виде систем защиты «Железный купол» от атак россии. В период выборов Нетаниягу неоднократно заявлял в различных интервью американским СМИ, что пересмотрит политику по этому вопросу.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу и Бен-Гвир достигли значительного прогресса в переговорах.

Также «Курсор» сообщал, что Зеленский заявил, что путин хочет прямых переговоров.

Помимо этого, СНБО Украины просит получить доступ к месту падения ракеты в Польше.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!