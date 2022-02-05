Израиль запретил передачу своего оружия из стран Балтии в Украину

Из-за запрета Латвия, Литва и Эстония не смогут отправить в Киев противотанковые комплексы Spike, разработанный израильской компанией Rafael.

Власти Израиля решили запретить реэкспорт оружия израильского производства в Украину на фоне возможного полномасштабного вторжения России в восточноевропейскую страну.

Об этом пишут «Детали» .

Так, теперь Литва, Эстония и Латвия не смогут отправить в Украину противотанковые комплексы Spike. Такое решение было принято для того, чтобы сбалансировать отношения Израиля с Российской федерацией.

Напомним, что противотанковый комплекс Spike был разработан израильской компанией Rafael. Комплекс может похвастаться очень большой дальностью полета ракеты. Он поставляется в 20 стран мира.

Отметим, что Россия сконцентрировала вокруг границ Украины более 100 тысяч войск, военной техники. Западные политики и СМИ уже более месяца заявляют о том, что Кремль готовит полномасштабное вторжение. Еще в 2014 году Россия аннексировала полуостров Крым, а также начала войну при помощи местных коллаборационистов в Луганской и Донецкой областях Украины.

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