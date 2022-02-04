Глава МИД РФ отреагировал на заявление США о фабрикации видео об Украине

Ранее New York Times и Washington Post сообщили, что Россия намерена использовать фальшивое видео «украинской военной атаки» либо на российскую территорию, либо на русскоязычное население на востоке Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «бредовыми» заявления Госдепартамента США и американских СМИ о том, что Россия якобы планирует сфабриковать видео и использовать его как предлог для вторжения в Украину.

Об этом пишут Известия.

«Не мне рассуждать о том, почему наши западные коллеги должны удивляться сложившимся обстоятельствам. Они удивляются по причинам и без причин, чаще всего без причин или по причинам, которые они сами придумывают», — сказал Лавров.

Он добавил, что ознакомился с заявлениями Госдепартамента о том, что РФ делает фальшивые видеозаписи якобы нападений украинских солдат на Донбассе, назвав их «бредовыми».

Днем ранее в четверг газеты New York Times и Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что Россия намерена использовать фальшивое видео «украинской военной атаки» либо на российскую территорию, либо на русскоязычное население на востоке Украины. Это стало бы предлогом для вторжения в Украину.

Курсор ранее писал, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент Джо Байден одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе на фоне противостояния с Россией из-за Украины.

Кроме того, тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. 14-я бригада спецназа из 2000 первоклассных солдатов, экспертов по диверсиям и тайных оперативников направляется к границе Украины.

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