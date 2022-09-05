Израильский футбольный тренер погиб на войне в Украине

Израильский футбольный тренер Дмитрий Фиалка погиб в Украине от пуль российских оккупантов, у которых сейчас находится его тело.

39-летний гражданин Израиля несколько лет назад вернулся в украинский город Львов, где встретил девушку. Они поженились, у них появились дети, а также он трудоустроился тренером детской команды.

После начала полномасштабного вторжения Дмитрий решил защищать Украину от оккупантов и отправился на фронт. К несчастью, недавно стало известно об его смерти от огнестрельного ранения.

Об этом сообщили в футбольном клубе «Динамо Львов», где в свое время работал покойный.

«Дмитрий Богданович был одним из первых, кто пошел защищать наше государство (Украину – ред.) с оружием в руках после нападения российских оккупантов. Последним местом работы Дмитрия Фиалки была ДЮШ «Львов». Впрочем, когда он встал выбор касаемо защиты своей страны, футбольный наставник без колебаний отправился на передовую. Светлая Память и Слава Герою! Спасибо за все и разделяем непоправимую потерю вместе с родными и близкими. Искренние соболезнования…Ты боролся за наш мир, друг, поэтому пусть душа отдыхает в покое…», – сказано в сообщении.



В свое время Фиалка репатриировался в Израиль. Он служил в бригаде «Нахаль» и прошел Вторую Ливанскую войну. После этого Дмитрий тренировал детский футбольный клуб «Маккаби» в Беэр-Шеве, где сейчас живут его мама и сестра.

По словам его друга, Игоря Яркаева, израильтянин погиб первого сентября. Есть информация, что его тело находится у военных *рф. Родственники Фиалки пытаются договориться касаемо возвращения тела мужчины и просят в этом помочь.

Ранее мы рассказывали, что российские раввины отказались покидать общину и раскритиковали Пинхаса Гольдшмидта.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!