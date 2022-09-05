Российские раввины отказались покидать общину и раскритиковали Пинхаса Гольдшмидта

Ведущие российские раввины на конференции сообщили, что не будут покидать свои общины и останутся там, чтобы «оказывать духовную, психологическую и эмоциональную поддержку».

Раввины заявили об этом 5 сентября, в понедельник, во время экстренной конференции в столице *россии. Также они раскритиковали бывшего главного раввина москвы Пинхаса Гольдшмидта, потому что тот покинул рф и критиковал ее на международном уровне.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Наша роль заключается не в том, чтобы вмешиваться во внутренние дела или геополитику. Мы шокированы тем, что некоторые люди не только считают, что раввины обязаны подвергать опасности свои общины, участвуя в политической деятельности, или даже полностью покидать свои общины в качестве формы политического протеста. Более того, эти лица выступают с заявлениями, осуждающими раввинов и лидеров общин, которые предпочли остаться и служить своей общине», – заявили раввины, предполагая бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.

Как известно, Гольдшмидт покинул россию и раскритиковал кремль из-за полномасштабного вторжения в Украину. Также в заявлении раввины выразили поддержку другим раввинам и лидерам еврейских общин, которые «подвергаются ненавистным нападкам».

Касаемо войны в Украине раввины ограничились словами о том, что они молятся о «воцарении мира во всем мире» и о «благополучии всех жителей мира, независимо от расы и национальности». Также они обратились ко всем мировым лидерам, чтобы те сделали все для установления мира между народами.

«Мы молимся, чтобы больше не проливалась кровь, и призываем людей с чистой совестью повсюду помогать нуждающимся, в том числе беженцам, и положить конец страданиям», – сказано в заявлении, где не упоминается слово «Украина».

По словам российских раввинов, они провели эту экстренную конференцию, чтобы опровергнуть тезис, согласно которому все евреи хотят покинуть россию.

Ранее главный раввин Украины Раввин Моше Асман заявил, что для «Украины наступил звездный час«.

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