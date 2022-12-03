Израильский офицер предположил, почему рф делает большой перерыв между ракетными атаками

Аналитик считает, что на такой перерыв повлияло несколько факторов.

Российская федерация* продолжает обстреливать территорию Украины, но массированные удары, когда на города летит около 100 ракет, агрессор делает с перерывами. Сейчас украинцев предупреждают, что стоит готовиться к новой атаке.

Военный эксперт и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал «24 каналу», почему рф выдерживает сейчас паузу.

По его словам, на такой большой перерыв между атаками может влиять несколько факторов. Во-первых, российские оккупанты ждут, когда в Украине начнется холод, ведь в ближайшее время прогнозируют до минус 7 градусов и такая температура продержится несколько дней.

Игаль Левин считает, что солдаты рф, выбирая между ударами по энергетической инфраструктуре, когда теплее или холоднее, отдадут предпочтение второму варианту.

Также аналитик говорит, что никто не знает, как рф выбирает себе цели для ударов, хотя делает она это заранее. По имеющейся информации, у россиян сейчас с этим трудности, поэтому, возможно, они пытаются узнать, куда Украина подтянула генераторы и где возобновила энергосистему, чтобы нанести еще один удар.

При этом, он подчеркнул, что такие действия оккупантов говорят о том, что ракеты у них в ограниченном ресурсе.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 3 декабря ликвидировали около 90 тысяч 600 российских захватчиков.