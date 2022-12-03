Армия рф уже потеряла в Украине 90 600 военных, потери растут с каждым днем

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Стоит отметить, что речь идет исключительно о подтвержденных фактах смерти солдат рф*, потому реальное число уничтоженных захватчиков может быть куда выше, ведь украинская сторона не может оценить потери на оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий. При этом кремль продолжает скрывать потери.

Также уничтожено 2917 танков (+1), боевых бронированных машин – 5886 (+3), артиллерийских систем – 1906 (+1), РСЗО/MLRS – 395 (+0), средств ПВО – 210 (+0), самолетов – 280 (+0), вертолетов – 263 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8), крылатых ракет ‒ 531 (+0), кораблей/катеров ‒ 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8), специальной техники – 163 (+0).

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!