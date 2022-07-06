Израильский офицер рассказал, почему рф не проводит ротацию контрактников, воюющих в Украине

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал, почему российская федерация* не проводит ротацию контрактников, которые находятся на фронте в Украине.

Продолжается полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины, и страна-агрессор не проводит ротацию контрактников, которые воюют на фронте из-за того, что они могут уволиться и не вернуться.

Об этом рассказал военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью «Радио НВ».

Согласно информации Института изучения войны, как отмечает эксперт, российские солдаты после захвата Северодонецка и Лисичанска в Луганской области, пребывают в оперативной паузе, потому что измотаны и деморализованы, ведь у них с начала войны еще не было ротации.

А все из-за того, что российская федерация боится выводить контрактников из фронта, поскольку знает, что они сразу уйдут.

Игаль Левин подчеркнул, что в россии не введено военное положение и нет закона о дезертирстве, а значит после выведения своих войск из Украины, военные-контрактники могут сразу уволиться.

«Курсор» писал ранее, что украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта, в котором он жалуется супруге на свое начальство и рассказывает, что его сослуживцы больше не хотят воевать в Украине и начинают бунтовать.

Еще мы писали, что жительница днр рассказала, как мужчин заставляют воевать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!