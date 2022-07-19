Израильский офицер рассказал, почему рф обстреливает гражданские объекты Украины

В Украине идет 146-й день войны и российская федерация продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре и гражданским объектам страны. Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин убежден, что армия рф обстреливает мирное население из-за своего бессилия.

Об этом он рассказал изданию «Эспрессо».

По словам эксперта, россия пытается запугать украинское население и заставить власть капитулировать. Если бы у страны-агрессора были в наличии высокоточные ракеты, как в США, тогда бы военные целились в командные пункты или склады с боеприпасами и оружием.

Но, как утверждает, Игаль Левин, у российских оккупантов нет такой возможности, за время войны не было зафиксировано случая, когда бы рф уничтожила даже движущуюся цель.

Аналитик рассказал, что армия росии бьет по гражданскому населению из-за бессилия, при чем неважно сознательно военные наносят эти удары или ошибочно. Использование старых советских ракет по густонаселенным городам является преступлением.

Игаль Левин подчеркнул, что россия хочет запугать украинцев, мнение которых в стране имеет большое значение, чтобы они начали давить на свою власть и заставили ее капитулировать.

«Курсор» писал ранее, что израильский офицер Игаль Левин рассказал, почему российская федерация не проводит ротацию контрактников, которые находятся на фронте в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!