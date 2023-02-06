Кадыров назвал следующую страну, против которой хочет воевать

По словам сторонника путина, «борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе».

Глава Чечни *рамзан кадыров заявил, что собирается воевать с Польшей, когда якобы разгромит Украину.

Об этом сообщает SVTV News.

Польские власти запросили у НАТО помощь для укрепления обороны, потому что они опасаются вторжения рф. Кадыров заверил, что это правильный шаг, потому что он лично планирует вторгаться в Польшу.

«Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились», ‒ сказал он.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль может передать «Железный купол» Украине, о чем заявил Нетаниягу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!