Израиль может передать «Железный купол» Украине ‒ Нетаниягу

Премьер-министр Беньямин Нетаниягу заявил, что Израиль изучает возможные поставки Украине своей системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» (Iron Dome).

Об этом он сообщил в интервью французскому каналу LCI.

По словам лидера Ликуда, прошлое правительство уже рассматривало и отвергало вопрос о поставках оружия Киеву. Он обещает изучить этот вопрос после того, как завершится формирование нового правительства.

Нетаниягу говорит, что сейчас не может дать «окончательное обещание» по этой теме.

«Мы изучаем этот вопрос с точки зрения нашего национального интереса, у нас есть другие соображения. В частности, очень близка оперативная близость между ВС Израиля и ВКС *россии. Их самолеты работают в сирийском воздушном пространстве, пока мы избегали какого-либо противостояния. Мы не хотим военного противостояния с рф», ‒ заявил он.

Отметим, что правительство нашей страны не впервые рассматривает возможность того, чтобы передавать Украине не только гуманитарную, но и другие виды помощи, в том числе «Железный купол». По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, это является выходом на новый, более качественный уровень помощи со стороны Израиля.

Он утверждает, что для использования такой системы на украинских землях следует учитывать некоторые нюансы. В частности, что она работает против реактивной артиллерии, но требуется большое количество ракет, а также есть вопросы по интегрированности с Patriot и NASAMS в общую систему ПВО.

Ранее «Курсор» сообщал, что Нетаниягу рассказал Макрону, как именно Израиль может помочь Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!