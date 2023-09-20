Кадыров неожиданно опубликовал якобы новое видео из больницы

"Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья".

Лидер Чечни *рамзан кадыров заявил, что он посещал Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в москве, но якобы для того, чтобы проведать там своего родственника.

Известный путинист разместил видео из палаты и заявил, что недавно посещал российскую столицу, чтобы проведать своего дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Он подбодрил родственника и похвалил медиклв, благодаря которым «дядя через пару недель оправился от недуга».

По его словам, в последние дни вся семья кадырова сильно переживала за своего родственника. По этой причине он и посетил его, когда был в рабочей командировке в москве.

«Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?», – добавил он.

https://t.me/RKadyrov_95/3911

Также "Курсор" сообщал, почему смерть кадырова может стать катастрофой для россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!