Почему смерть кадырова может стать катастрофой для россии – ответ востоковеда

Главарь чеченцев исполняет важную для кремля функцию.

По мнению востоковеда и члена экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслава Лихачева, смерть *рамзана кадырова может дестабилизировать ситуацию не только в Чечне, но и по всему Северному Кавказу, входящего в состав рф.

Об этом сообщает ZN.UA.

Лихачев утверждает, что смерть этого деятеля может обернуться катастрофой для россии, которая сейчас ведет войну против Украины и находится под действием международных санкций. То, что кремль руками кадырова контролирует Чечню – это залог лояльности всего Северокавказского региона центральному российскому правительству.

Жители республики на указанных территориях страдают от высокого уровня безработицы, плохого состояния социальных лифтов, этнических и клановых противоречий, преступности и коррупции, преследования инакомыслящих и отсутствия правосудия.

Ранее мы писали, что, по информации российского-израильского бизнесмена Леонида Невзлина, кадырова могли ввести в искусственную кому из-за процесса отторжения пересаженной почки, начавшегося несколько дней назад. Состояние путиниста является крайне серьезным и медики дают плохие прогнозы.

По словам бывшего вице-президента российской нефтяной компании "ЮКОС", пересадку почки главарю Чечни сделали в ОАЭ врачи, которые уже длительное время занимаются его лечением. Но из-за резкого ухудшения вскоре после операции в московской больнице его ввели в состояние искусственной комы.

"Врачи в ЦКБ констатировали умирание мозга и вызвали срочно врачей из Эмиратов. Они там, и уже колдуют над ним", – добавил он.

Также "Курсор" сообщал, что российские эксперты назвали потенциальных преемников кадырова на посту главы чечни.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!