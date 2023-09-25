Кадыров похвастался видео, на котором его сын жестоко избивает человека

По его словам, он гордится поступком своего близкого родственника.

Лидер *чечни рамзан кадыров разместил видео, на котором его сын адам избивает Никиту Журавеля, находящегося в чеченском СИЗО за сжигание Корана.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Избиение произошло в неизвестном кабинете, но до этого от кадырова и других официальных лиц чечни поступала информация, что это произошло в СИЗО грозного. Журавель якобы попросил кадырова о встрече, на которой также был 15-летний сын кадырова по имени Адам.

"Пехотинец путина" утверждает, что его родственник атаковал заключенного в момент, когда тот выходил из камеры.

"Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание. Без преувеличения, да, я горжусь поступком адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", – сказано в сообщении.

Кадры избиения Журавеля pic.twitter.com/iZbvisSySl — Osip Agr (@AgrOsip7903) September 25, 2023

Напомним, что в мае этого года волгоградский студент Журавель был обвинен в сожжении корана, после чего этапирован в чечню. Судя по видео задержания, Никита сперва не понял, за что его схватили сотрудники силовых структур.

Про сожжение Корана по "заданию СБУ" россиянин вспомнил лишь после того, как получил соответвутствующее пояснение от сотрудника ФСБ. После того, как публично "всплыла" информацию об избиении Журавеля в СИЗО, министр анцполитики чечни ахмед дудаев заявил, что чувства сына Кадырова выше Конституции.

«В тот момент, когда глава республики выходит из помещения, в этот короткий отрезок времени, когда адам кадыров остается с ним в этом помещении, он его избивает. Мы понимаем, мы живем в правовой стране, где есть законы, Конституция. В данном случае есть религиозные чувства, традиции, обычаи», – сказал он.

Также "Курсор" сообщал, что чеченский политик Масхадов заявил, что кадыров «превратился в овощ».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!