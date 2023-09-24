Кадыров «превратился в овощ» — чеченский политик Масхадов сделал громкое заявление

Сын экс-президента Республики Ичкерия Масхадов рассказал о положении кадырова в Чечне.

Анзор Масхадов, чеченский общественный и политический деятель, сын экс-президента Республики Ичкерия Аслана Масхадова, заявил, что ни один чеченец не поддерживает кадырова.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Он подчеркнул, что чеченская республика Ичкерия находится под оккупацией и что решение, кто будет лидером Чечни, всегда принимается в кремле, а не в Грозном.

«Во время Первой российско-чеченской войны в кремле принимали решения, кто будет их марионеткой. Тогда это был Доку Завгаев. Во время второй российско-чеченской войны также в кремле было решено поставить старшего кадырова, которого они сами и убили, а вместо него поставили сегодняшнего кадырова", - сказал Масхадов.

Масхадов отметил, что ни один чеченец не поддерживает рамзана кадырова и даже описал его как "овощ", отмечая, что он предал интересы чеченского народа.

"Люди, выезжающие из оккупированной Ичкерии, пытаясь избежать мобилизации, рассказывают, что там происходит. Они считают кадырова овощем, потому что этот предатель чеченского народа действительно превратился в овощи", - подчеркнул Масхадов.

Курсор писал, что украинский юморист посмеялся над тем, как представитель путина комментирует здоровье кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!