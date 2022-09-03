Кадыров после ухода с поста главы чечни может получить новую руководящую должность в росгвардии — СМИ

Кадыров неоднократно рассуждал о возможной отставке — в том числе еще в 2016 году до победы на выборах в чечне.

Глава чеченской республики российской федерации рамзан кадыров* может получить руководящий пост в росгвардии, если покинет нынешнюю должность.

Об этом сообщает российское издание «Медуза».

Так, по словам одного из близких к администрации президента россии источников, сейчас рассматривается возможный переход кадырова на руководящую должность в росгвардии. Издание отмечает, что Кадыров неоднократно рассуждал о возможной отставке — в том числе еще в 2016 году до победы на выборах в чечне.

Как сообщал Курсор, глава чеченской республики российской федерации рамзан кадыров пожаловался на старость и выразил желание уйти в бессрочный отпуск.

«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, «долгожитель» среди действующих глав субъектов российской федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте», — сказал Кадыров в видеообращении.

Ранее Курсор информировал о том, что глава Чечни рамзан кадыров, который активно поддерживает войну в Украине, отправляя воевать с ВСУ своих боевиков, получил очередной орден. Так, он присутствовал на открытии республиканской стоматологической поликлиники, где ему вручили орден «За заслуги перед стоматологией» I степени.

Кадыров похвастался этим орденом от стоматологической ассоциации рф, а также тем, что сам вручил орден главному врачу поликлиники Юнусу Умарову. Правда, Умаров был награжден орденом имени самого рамзана кадырова. Эта награда считается высшей в республике.

Примечательно, что кадыров также имеет награды «Заслуженный строитель чеченской республики» и «Заслуженный работник физической культуры чеченской республики».

Также Курсор писал о том, что лидер Чеченской республики рамзан кадыров заявил о том, что сразу после захвата Украины армия россии и он лично заинтересованы в нападении на Польшу.

Он также потребовал, чтобы Польша извинилась за инцидент, произошедший в начале месяца, когда посла россии облили красной краской во время празднования Дня Победы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!