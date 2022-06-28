Рамзан кадыров получил очередной орден: на этот раз за заслуги перед «стоматологией россии»

У Кадырова есть много региональных наград. Его награждала якобы за заслуги в строительстве Чечни и за достижения в физической культуре.

Глава Чечни рамзан кадыров*, который активно поддерживает войну в Украине, отправляя воевать с ВСУ своих боевиков, получил очередной орден. Так, он присутствовал на открытии республиканской стоматологической поликлиники, где ему вручили орден «За заслуги перед стоматологией» I степени.

Кадыров похвастался этим орденом от стоматологической ассоциации рф, а также тем, что сам вручил орден главному врачу поликлиники Юнусу Умарову. Правда, Умаров был награжден орденом имени самого рамзана кадырова. Эта награда считается высшей в республике.

Примечательно, что кадыров также имеет награды «Заслуженный строитель Чеченской Республики» и «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики».

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