Глава Чечни рамзан кадыров*, который активно поддерживает войну в Украине, отправляя воевать с ВСУ своих боевиков, получил очередной орден. Так, он присутствовал на открытии республиканской стоматологической поликлиники, где ему вручили орден «За заслуги перед стоматологией» I степени.
Кадыров похвастался этим орденом от стоматологической ассоциации рф, а также тем, что сам вручил орден главному врачу поликлиники Юнусу Умарову. Правда, Умаров был награжден орденом имени самого рамзана кадырова. Эта награда считается высшей в республике.
Примечательно, что кадыров также имеет награды «Заслуженный строитель Чеченской Республики» и «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики».
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!