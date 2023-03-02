Кадыров призвал разобраться с семьями «участников вылазки на брянскую область»

Глава Чечни *рамзан кадыров считает, что следует разобраться с семьями «участников вылазки на Брянскую область».

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам путиниста, нужно привлечь к ответу их семьи, проживающие на территории россии, так как «опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят».

«Никаких заигрываний с террористами. Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева. Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться. Дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины», – написал он.

Также он призвал «ввести в некоторых регионах военное положение»:

«Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», – заявил Кадыров.

Также «Курсор» сообщал, что путин сделал заявление по событиям в брянской области, назвав это терактом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!