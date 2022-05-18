Кадыров заявил, что спецоперация в Украине идет по плану

«Мы идём по плану, дон. Мы освободим Украину от шайтанов», — заявил глава Чеченской Республики, чьи солдаты сражаются в войне россии с Украиной.

Рамзан Кадыров, который яро поддерживает владимира путина* в войне россии против Украины, заявил, что «спецоперация» идет по плану.

Несмотря на колоссальные потери, которые правительство россии и Чечни отрицает, Кадыров считает, что они смогут «освободить Украину от шайтанов».

Кадыров также уклончиво ответил на вопрос о мобилизации, призвав россиян объединиться вокруг путина.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!