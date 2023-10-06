Каховское водохранилище начало стремительно зарастать молодыми деревьями.

На месте бывшего Каховского водохранилища в Украине может восстановиться Великий Луг — крупнейший природный лес степной зоны Украины.

Об этом сказал председатель ОО "Украинская природоохранная Группа" Алексей Василюкй в интервью "Украинской правде".

Он обращает внимание на то, что в украинском языке слово "луг" означает пойменный лес у реки, в то время как "лука" обозначает влажную травяную экосистему. Однако, в русском языке эти термины схожи, что приводит к недопониманию. Таким образом, Великий Луг - это фактически лес, который часто неверно воспринимается как луг.

Интересно, что вскоре после катастрофы Каховского водохранилища, дно начало зарастать молодыми деревьями, включая тополи и ивы. Эти виды деревьев исторически произрастали вдоль реки Днепр и были приспособлены к таким условиям. Эта невероятная способность природы привела к тому, что дно водохранилища быстро заселяется молодыми деревьями.

Экологи считают, что это уникальная возможность превратить место бывшего водохранилища в огромный лес, что представляет собой большую ценность с точки зрения природоохраны. Площадь территории, которая заселяется лесом, фактически сравнима с площадью лесов двух областей - Херсонской и Запорожской.

Через несколько лет, если будет рассмотрена возможность повторного наполнения водохранилища водой, это будет многолетний лес, состоящий из миллиарда деревьев. Это вызывает вопросы о том, стоит ли восстанавливать Каховскую ГЭС или же сохранять Великий Луг как уникальный природный объект.

Вот так сейчас выглядит бывшее Каховское водохранилище. pic.twitter.com/w1tLYLk19R — Аlexboy (@ua_alex_boy) August 18, 2023

Ранее Курсор писал, что украинско-израильская ассоциация оказывает экстренную помощь жителям юга Украины после подрыва Каховской ГЭС.