За первый год вторжения лишь четверо военных рф прожили на фронте более 11 месяцев.

Солдаты ВС *рф в среднем погибают спустя 4,5 месяца после того, как их мобилизовали.

Об этом сообщают "Важные истории" и и Conflict Intelligence Team (CIT).

В связи с интенсивными боями на фронте примерно 130 российских мобилизованных гибнут в первый месяц военных действий, а также каждому пятому не удается прожить и двух месяцев.

За первый год полномасштабной войны лишь четверо военных рф прожили на фронте более 11 месяцев. Самыми напряженными периодами с точки зрения потерь стали осень прошлого года и эта весна.

Согласно исследованию, сотрудников военкоматов интересуют молодые призывники возрастом до 35 лет из-за их хорошей формы и недавнего прохождения службы.

Но есть проблема – такие потенциальные оккупанты стараются избегать повесток, потому что часто осведомлены о реальном положении дел на фронте и состоянии российской армии. По этой причине военкоматы ищут взрослое мужское население, не сравнивающее свою службу в 00-х с тем, что в армии происходит в последнее время.

Самому старому российскому военному, погибшему в Украине, было 62 года – это майор николай исаков из тверской области. Он провел на войне около 8 месяцев и был ликвидирован в ходе боев в приграничных районах Белгородской области в начале июня.

По словам аналитиков, большая часть "похоронок" приходит в свердловскую область. За первые 12 месяцев войны оттуда погибли 200 мобилизованных мужчин.

Тем не менее эта область занимает 7-е место по количеству погибших в пересчете на мужское население. Лидерами рейтинга оказались чукотка, бурятия, татарстан, башкортостан, самарская и волгоградская области.

Вероятно, в бурятии мобилизовали больше мужчин, чем должны были. Это обусловлено уровнем потерь среди мобилизованных оттуда существенно более высоким, чем среди других регионов, если брать в учет их население.

Также "Курсор" сообщал, что пленный оккупант рассказал, как руководство рф обманывает солдат.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!