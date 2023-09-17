Как потенциальная смерть кадырова изменит рф и ход войны в Украине – ответ российского политика

Есть мнение, что некоторые последствия будут прекрасными.

Потенциальная смерть главаря Чечни *рамзана кадырова может привести к ослаблению "партии войны" и дестабилизации всего Северного Кавказа.

Об этом рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова в интервью "24 каналу".

По ее словам, ситуация с кадыровым является достаточной сложной. Если он еще не умер, то может находиться в тяжелом состоянии. Она считает, что в кремле не смогут долго скрывать факт его смерти, потому что кадыров, в отличие от путина или пригожина, не имеет известных общественности двойников.

Курносова утверждает, что сегодня ситуация в Чечне полностью контролируется кадыровым. Несмотря на то, что он недавно представлял путину своего сына, тот не сможет стать преемником своего отца.

Как же его возможная смерть может повлиять на россию и войну? По мнению оппозиционерки, это приведет к ослаблению "партии войны" в рф, как и смерть пригожина сделала слабее находившиеся в Украине российские штурмовые подразделения.

"В то же время смерть кадырова не очень ослабит путина. Однако дестабилизация ситуации в Чечне повлияет в целом на ситуацию в россии. Ведь чем больше будет "гореть" в регионах, тем труднее будет справляться с этим всем москве. И это будет отвлекать российские силы с фронта. И это прекрасно", – отметила она.

В то же время дестабилизирующие факторы в Чечне могут повлиять на настроения населения и без этого неспокойного Дагестана.

"В этом смысле может вспыхнуть и весь Северный Кавказ. И тогда уже непонятно, кто может эту ситуацию успокоить, потому что российские войска сейчас на фронте. А российская нацгвардия с этим бунтом не справится. И здесь может быть все что угодно", – добавила она.

Также "Курсор" сообщал, кем кремль хочет заменить кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!