Журналист рассказал, кем кремль хочет заменить кадырова

Эксперт считает, что народ Чечни не будет активно протестовать против нового лидера.

Кремль рассматривает возможных преемников рамзана кадырова* в качестве лидера Чеченской Республики.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил ингушский журналист Магомед Ториев. Он утверждает, что кадыров будет оставаться в коме, пока не будет определен его преемник, и представил три потенциальных кандидата, которых рассматривает администрация владимира путина.

Магомед Ториев подчеркнул, что пока нет достоверных подтверждений относительно состояния здоровья кадырова, как из Чечни, так и из европейской чеченской диаспоры. Однако, если он действительно находится в коме, то москва начнет поиск замены и впоследствии проведет почетные похороны с возведением памятников.

Согласно Магомеду Ториеву, среди потенциальных кандидатов на пост лидера Чечни нет идеальных вариантов, и каждый из них имеет свои недостатки. К ним относятся адам делимханов, депутат госдумы от Чеченской Республики, магомед даудов, председатель чеченского парламента, и абузайд висмурадов, вице-премьер Чечни по силовому блоку и командир отряда "ахмат". Однако решение кремля может быть непредсказуемым, и они даже могут выбрать российского генерал-губернатора, что могло бы восприниматься как еще одно подчинение Чеченской Республики путину.

Ториев также считает, что народ Чечни не будет активно протестовать против нового лидера, поскольку он будет опираться на поддержку москвы, и в кремле не ожидают сильной реакции со стороны граждан.

Курсор писал, что в Чечне отреагировали на заявления об ухудшении здоровья у кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!