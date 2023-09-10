Как российские элиты устранят путина и при чем здесь выборы в рф – политолог

Есть сразу несколько сценариев развития событий в россии.

Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов поделился реалистичным сценарием, как российская элита может отстранить президента владимира путина от власти.

Этой точкой зрения он поделился в интервью Radio NV, сообщает "УНИАН".

Он полагает, что многим представителям российской элиты не нравится путин и война в Украине, потому что они слишком много из-за них теряют. Учитывая то, что в марте в россии запланированы президентские выборы, кремлевского диктатора могут попытаться устранить до конца года.

"Это то, что называется дедлайн. Но вовсе не обязательно, что его будут устранять каким-то силовым способом, со словами "быстро-быстро, впереди выборы", – сказал он.

По мнению Галлямова, более реалистичный сценарий состоит в том, что путина будут убеждать выдвинуть преемника. Если он ответит отказом, тогда "они могут начать играть жестко" вне зависимости от периода времени – до, во время и после выборов.

Политолог считает, что ключевой фактор здесь – это военная готовность к смещению власти. Он также добавил, что путин смог очень сильно запугать российские элиты.

По этой причине Галлямову трудно представить, что они готовят реальный заговор. Тем не менее он оценивает как вполне вероятный сценарий, что сейчас они убеждают путина выдвинуть преемника, ибо президент, "очевидно, растерян".

Эксперт полагает, что уход путина, преемник и сохранение системы – более выгодный вариант для него же.

"Правоохранительная система сохранится… Это будет сценарий Ельцина, который ушел, но спокойно досидел, сколько ему пенсии оставалось", – добавил он.

Также "Курсор" сообщал, что в рф при попытке выехать из страны задержали известного врача, причастного к лечению путина.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!