Контрразведка ФСБ арестовала медика, когда он якобы пытался сбежать из россии.

Российскими спецслужбами арестован один из ведущих российских медработников страны. Долгое время он входит в команду врачей диктатора владимира путина*, а также участвовал в разработках вакцин и препаратов.

Об этом сообщает The Sun,

59-летний врач виктор трухин был арестован контрразведывательной службой ФСБ после того, как якобы пытался сбежать из россии через Беларусь. Подробности спецслужбы не озвучили, но очевидно, что врач знает несколько секретов, которые в кремле не позволили бы озвучить трухину в европейских странах. Это касается как российских разработок, так и здоровья самого диктатора.

В этой истории есть несколько странных фактов. В частности, трухин последние 11 лет занимал должность директора санкт-петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Он занимался здоровьем путина и участвовал во многих резонансных разработках, однако на прошлой неделе его неожиданно уволили, обвинив в мошенничестве. После этого врач исчез на шесть дней и не выходил на связь, а потом стало известно о попытке побега.

Институт, которым ранее руководил трухин, входит в состав ФМБА — госоргана, который должен обеспечивать радиационную, химическую и биологическую безопасность страны. В ФМБА сообщили, что правоохранители установили причастность врача к коррупционным схемам и мошенничеству. Однако уголовное дело против него возбудили только тогда, когда трухин попытался покинуть россию.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!