Как ВСУ добиться прорыва на южном фронте - в ISW назвали ключевые условия

Аналитики считают, что контрнаступление ВСУ находится в чрезвычайно динамичной фазе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают продвигаться на юге и востоке страны, освобождая населенные пункты от российской оккупации. Аналитики считают, что они могут совершить значительный прорыв на южной линии фронта, но это станет возможным при нескольких ключевых условиях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, контрнаступление ВСУ сейчас находится в чрезвычайно динамичной фазе, поэтому нельзя делать какой-то уверенный прогноз, поскольку ситуация на фронте может резко меняться. Но на момент написания материала, в ISW считают, что значительный в оперативном отношении прорыв украинских защитников на юге возможен, если:

оккупанты не владеют необходимыми резервами и боевой мощью, чтобы поддерживать свои оборонительные позиции в западной части Запорожской области;

ВСУ сохранят свою боевую силу, чтобы продолжить атаки после истощения боевой мощи российской федерации*.

оборонительные рубежи россиян за текущим районом боевых действий не сильно заминированы и не так хорошо укреплены, как позиции, которые украинские военные прорвали ранее.

Аналитики подчеркнули, что прорыв может не произойти, если любое из этих предположений не будет реализовано, но пока есть признаки того, что ВСУ смогут выполнить ключевые условия.

"Курсор" писал ранее, что Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Там украинцам удалось прорвать еще одну линию обороны армии рф.