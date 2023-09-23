ВСУ прорвали еще одну линию обороны россиян в Запорожской области

Украинские военные успешно продвигаются на линии фронта.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Там украинцам удалось прорвать еще одну линию обороны армии *рф.

Об этом сообщил украинский генерал Александр Тарнавский в интервью CNN.

"На левом фланге (возле Вербового) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", - говорит Тарнавский.

По его словам, украинские войска не двигаются так быстро, как ожидалось, не "как в фильмах о Второй мировой войне". Генерал добавил, что главное - не потерять инициативу, и быть активными на практике.

По его мнению, большой успех в контрнаступлении может быть достигнут после того, как украинские защитники освободят Токмак в Запорожской области. Этот город является стратегическим центром для россии. В настоящее время силы обороны Украины находятся примерно в 20 километрах от Токмака.

Напомним, что с лета наши бойцы активно продвигаются на востоке и юге Украины. В настоящее время активные боевые действия происходят южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последние освобожденные населенные пункты были Андреевка и Клещеевка в Донецкой области. Силы обороны утверждают, что ВСУ уже контролируют дорогу Бахмут - Горловка, что дает больше возможностей для уничтожения оккупационных сил и их линий снабжения.

До этого в ГУР Украины рассказали, как ВСУ будут освобождать Бахмут на Донбассе.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!