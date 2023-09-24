Лидеры многих мировых стран начинают свою работу с самого утра, но у кремлевского диктатора иной подход.

Президент *россии владимир путин имеет необычный распорядок дня и на завтрак предпочитает питаться полезными блюдами.

Об этом сообщает The Mirror.

Журналист Бен Джуда утверждает, что многие лидеры мировых стран начинают заниматься государственными делами с самого утра, но путин предпочитает не вставать до полудня. Когда же он просыпается, то ему подают омлет или кашу с творогом.

Его любимым завтраком являются перепелиные яйца в сочетании со свежевыжатым соком или кофе. Утренние блюда президента рф должен протестировать дегустатор на случай, если они будут отравлены.

По информации журналиста, кремлевский диктатор пытается придерживаться сбалансированного питания. В его рацион входят помидоры, огурцы, листья салата, рыба и баранина.

Президент государства-агрессора не употребляет продукты с содержанием сахара, а на его столе оказываются лишь те продукты, которые вырастили на земле, принадлежащей патриарху кириллу.

По словам помощников, путин очень любит 2-часовые тренировки по плаванию, которые помогают ему готовиться к предстоящим задачам. Придворным чиновникам приходиться проводить длительное время в залах ожидания из лакированного дерева, пока путин занимается плаванием. Порой он также тренируется в спортзале.

Журналист утверждает, что пока путин занимается спортом, на фоне зачастую должна звучать кремлевская пропаганда. К выполнению государственных дел он приступает всего лишь спустя несколько часов. Его помощники приносят рабочие документы на рабочий стол, где отсутствуют компьютеры из-за страха диктатора перед кибератаками.

«Курсор» ранее писал, что глава украинской разведки Буданов сделал предупреждение главе кремля путину.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!