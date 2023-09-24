Путин «снова огорчится» — глава украинской разведки Буданов сделал предупреждение главе кремля

Глава украинского ГУР Буданов рассказал, что расстроит путина.

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал, какие действия Украины могут огорчить владимира путина*.

Об этом Буданов, находясь в Нью-Йорке, поведал в интервью изданию The Drive.

В ходе беседы ему задали вопрос о том, будет ли Украина продолжать проводить атаки на Керченский мост в Крыму.

"Вопрос не в том, будем ли мы атаковать, или нет. Мы это делаем регулярно. Это лишь вопрос времени", - ответил Буданов.

Американские журналисты также уточнили, как будет реагировать на подобные действия президент рф, владимир путин.

"Он опять будет огорчен. Что же он может сделать?" - заметил Буданов с иронией.

Глава ГУР добавил, что украинская армия в настоящее время активно использует все имеющееся вооружение, включая значительное количество беспилотных летательных аппаратов, часть из которых производится в Украине. Также Украина разрабатывает и усовершенствует ракету "Нептун". Однако, по словам Буданова, основной проблемой с ракетой "Нептун" является ограниченное их производство. Напомним, что именно с помощью ракеты "Нептун" украинская армия потопила крейсер "москва" в Черном море.

Курсор писал, что путин злоупотребляет историей как оружием - президент Германии сделал громкое заявление.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!