Кандидатура шойгу отпала: эксперт предположил, кто может заменить путина

Эксперт отметил, что элиты в россии* могут готовиться к транзиту власти.

Уже давно в сети ходят разные предположения, кто же заменит президента российской федерации и что будет в последствии для страны. Глава Центра политических студий «Доктрина» Ярослав Божко считает, что место главы кремля может занять сергей кириенко.

Об этом он сказал «24 каналу».

По его словам, заместитель главы администрации президента россии является потенциальным претендентом, он, по сути, отвечает за политическую составляющую оккупации украинских территорий. Не за военный блок, а за «референдумы», так называемое «присоединение» захваченных земель и вертикаль оккупационных «администраций».

Ярослав Божко считает, что для путина, рассматривающего транзит власти только при сохранении гарантий безопасности для себя, кириенко может стать таким гарантом.

А вот кандидатура министра обороны рф сергея шойгу отпала, потому что он несет ответственность за провалы российской армии на фронте и неспособность реализовать поставленные задачи, поэтому его перспективы оказаться на посту президента резко упали.

Хотя, как считает эксперт, списывать его совсем со счетов нельзя, поскольку он показал себя как аппаратный игрок, хоть и плохой главнокомандующий армией.

«Курсор» писал ранее, что по словам начальника украинской разведки Кирилла Буданова, преемником путина считает себя тот, кто сейчас помогает ему совершать попытки аннексии территорий Украины — первый заместитель руководителя администрации президента рф сергей кириенко

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!