В разведке Украины назвали вероятных преемников путина

В ГУР считают, что в россии* обострилась борьба за власть.

В ГУР отметили, что это стало заметно после того, как президент рф владимир путин легализовал аннексию четырех областей Украины, которые ранее оккупировали россияне.

Об этом в интервью УП сказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По словам Буданова, преемником путина считает себя тот, кто сейчас помогает ему совершать попытки аннексии территорий Украины — первый заместитель руководителя администрации президента рф сергей кириенко. Он добавил, что другие кандидатуры менее вероятны.

Буданов добавил, что в политических кругах Украины обсуждают, что место путина хочет занять заместитель председателя совбеза россии дмитрий медведев, сын секретаря совбеза рф николая патрушева дмитрий патрушев, который сейчас занимает должность министра сельского хозяйства россии.

«медведев — без шансов. А что касается сына патрушева, то его хочет видеть президентом прежде всего его отец. Это самый главный, кто хочет этого. Есть ли у патрушева шансы? Гипотетически есть. Но он там не один. Видит себя в кресле кириенко», — заявил Буданов и больше не назвал имена других вероятных кандидатов.

Наша редакция писала, что российский публицист назвал три главные ошибки путина. Российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

Курсор сообщал, что президента рф владмира путина готовят к «пенсии»: у Зеленского назвали основные признаки. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина постепенно уже разрушается.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!