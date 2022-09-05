Карта уже бита: публицист отметил, почему путин не поднимает ставки в войне

Российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что путин* перепробовал все методы запугивания и хочет посадить Украину за стол переговоров.

Президент российской федерации владимир путин долгое время запугивал Запад применением ядерного оружия, надеясь, что страны испугаются, однако эта карта уже бита, и ему больше некуда поднимать ставки.

Таким мнением поделился с «24 каналом» российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

По его словам, глава кремля перепробовал уже разные методы запугивания и теперь он хочет любой ценой добиться того, чтобы Украина села за стол переговоров.

путин в течение 15 лет всех запугивал ядерным оружием и рассчитывал на то, что Запад испугается, капитулирует и не станет использовать ответное тактическое ядерное оружие. Но западные военные политики ему уже объяснили, что нанесут ответный сокрушительный дар по рф.

Когда шантаж с ядерным оружием закончился, президент рф начал шантаж с оккупацией Запорожской АЭС. Он начал заявлять, что украинцы якобы обстреливают станцию и это может спровоцировать взрыв. На это ему тоже ответили, что в случае катастрофы, Запад будет прекрасно понимать, кто виноват на самом деле и это будет рассматриваться, как агрессия против стран НАТО.

Андрей Пионтковский подчеркнул, что в связи с этим путину некуда поднимать ставки. Он даже боится объявить общую мобилизацию, а начинает отправлять на войну преступников из тюрем.

«Курсор» писал ранее, что российский публицист назвал две цели кремля в войне с Украиной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!