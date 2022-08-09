Российский публицист назвал две цели кремля в войне с Украиной

Публицист и политолог Андрей Пионтковский отметил, что армии российской федерации* не удалось добиться поставленных задач на войне в Украине, но путин продолжает преследовать две цели.

В Украине продолжается 167-й день войны с российской федерацией, и армия страны-агрессора несет большие потери. Несмотря на то, что ситуация на фронте остается напряженной, изменения планов кремля говорит о затруднительной ситуации в рф.

Таким мнение поделился российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в эксклюзивном стриме «24 канала».

По его словам, кремль на войне в Украине преследует две цели и угрозы со стороны рф, в частности про взрыв Запорожской АЭС, и нанесение ракетных ударов по городам, направлены на то, чтобы они были реализованы.

Первая цель состоит в том, чтобы достичь прекращения огня, а вторая — прекратить поставки украинским бойцам оружия от США.

Пионтковский отметил, что это свидетельствует о том, что дела у владимира путина идут весьма плохо.

«Курсор» писал ранее, что российские войска продолжают полномасштабную войну на территории Украины, и президент рф владимир путин неоднократно намекал, что может задействовать в ней ядерное оружие. Однако американский дипломат Курт Волкер считает, что глава кремля не пойдет на такой шаг.

Еще мы писали, что ходят слухи, что президент российской федерации владимир путин составил план побега для себя и своих родных из страны, который реализует, когда проиграет войну.