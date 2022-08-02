«Картинка уха разная»: в украинской разведке рассказали о двойниках президента рф

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что президент рф* серьезно болен и может активно использовать своих двойников.

Здоровье владимира путина вызывает повышенный интерес, ведь в сети ходят слухи о том, что президент рф страдает онкологическим заболеванием и имеет расстройства мозга. А некоторые источники утверждают, что его вовсе нет в живым, а роль диктатора играют его двойники.

В эфире телемарафона начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что путина действительно могут заменять другие люди и на это указывает ряд факторов.

«Картинка, скажем так, уха, разная. А это как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна», — отметил он.

По его словам, президент рф серьезно болен и это давно уже не секрет. На различных мероприятиях, записи с которых попадают в сеть, можно рассмотреть, что у путина есть проблемы, то у него не двигается рука, то он хромает, то сидит в неестественной позе и почти не двигается.

На недавнем видео, где российского диктатора «атаковали» комары можно увидеть, что у него ограничена подвижность правой конечности.

Версия о том, что путин использует двойников, может быть вполне реальной, поскольку он может избегать появления на публичных мероприятиях, а вместо него ездят двойники.

В сети даже есть таблица двойников путина, где можно рассмотреть, что у него могут отличаться черты лица, мочки ушей, подбородок и даже линия роста волос. И если эти детали можно исправить хирургическим путем, то некоторые нюансы, например, разные манеры, походка или разный рост, вызывают подозрения.

Буданов отметил, что в зависимости от того, на каком мероприятии должен появиться президент рф, могут меняться и его двойники. Но кто сейчас исполняет роль условного путина — открытый вопрос.

«Курсор» писал ранее, что на встречу с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом мог летать не глава рф владимир путин, а его двойник, который часто прихрамывает.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!